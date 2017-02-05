جنبلاط رئيساً للتقدمي بالتزكية!

علنت اللجنة الانتخابية في الحزب التقدمي الاشتراكي نتائج انتخابات مجلس قيادة الحزب، وفاز كل من ريما صليبا وغيتا ضاهر وبهاء ابو كروم وسرحان سرحان وعفراء عيد وياسر ملاعب وطارق خليل ووليد صفير وطانيوس الزغبي وخضر الغضبان ووليد خطار ولما حريز وميلار السيد وربيع عاشور واحمد مهدي.

وعين رئيس الحزب وليد جنبلاط بموجب الدستور في مجلس القيادة كلا من ابو علي درويش وخالد صعب ونشأت الحسنية ومحمد بصبوص وجهاد الزهيري.

وكان أعلن فوز جنبلاط برئاسة الحزب ونائبي الرئيس دريد ياغي وكمال معوض وأمين السر العام ظافر ناصر بالتزكية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

