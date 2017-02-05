أغرب شكوى قد تصل إلى الشرطة!

تلقت الشرطة المحلية في أستراليا أغرب شكوى، وذلك عندما اتصلت بها سيدة تشتكي من تاجر المخدرات الذي تتعامل معه.

تقدمت السيدة بشكواها ضد تاجر المخدرات؛ بسبب قيامه برفع سعر الماريجوانا التي تعودت على شرائها منه.

قالت المرأة في الشكوى، “إن تاجر المخدرات طلب مني زيادة عن السعر المعتاد”، حيث طلبت من الشرطة أن يتم فتح تحقيق في الموضوع، ومعاقبة تاجر المخدرات على رفع سعر هذه المادة.

أغلقت المرأة خط التلفون في وجه الشرطة بعد طلبها الغريب، بعد أن طلب منها شرطي الإدلاء بالمزيد من المعلومات المتعلقة بالشكوى، وفقا لموقع “UPI”.