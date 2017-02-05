ابن مفتي سوريا يثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة

قام عبدالرحمن حسون ابن مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون بنشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث يظهر عبد الرحمن في الصورة مع مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة إضافة إلى نشره توقيع وثناء يرجو فيه الشيخ علي جمعة من عبدالرحمن حسون أن لا ينساه من “دعوة صالحة في الخلوات والجلوات”.

هذا وقد كتب عبدالرحمن حسون: “أكرمني الله خلال رحلتي إلى مصر بزيارة أستاذنا سماحة العلامة الشيخ الدكتور على جمعة حفظه الله…كم كانت كلماتكم سيدي بلسماً وجمالاً وجلالاً وأنتم تحدثوني عن محبتكم لسيدي الوالد وكيف لا وأنتما رحم في العلم.. بارك الله لنا في عمركم وعمر سيدي الوالد وحفظكما من كل سوء”.

وفي إطار الرد على هذا المنشور وتوقیع الشیخ علی جمعة نقلت العديد من تنسيقياات ومواقع الميليشيات المسلحة ومؤيديها وناشطين اعلاميين معارضين للدولة السورية تعليقات يظهرون فيها سخطهم واستهجانهم من الزيارة في إشارة منهم الى أن هذا يعبر عن تقارب بين الحكومة السورية والمصرية. اضافة الى اعتراف بمكانة مفتي سوريا الشيخ حسون ومنزلته في عيون رجال الدين المصريين حيث وصفوا الشيخ حسون بالمؤيد للرئيس السوزري الاسد

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