الجيش السوري يتابع تقدمه على الجبهات..التفاصيل

يتابع الجيش السوري ملاحقة الميليشيات المسلحة التابعة لجبهة النصرة ومن يتبعها إضافة إلى تنظيم داعش الارهابي

حيث استهدف مسلحو “جبهة النصرة “المتواجدون في الحولة بالقذائف الصاروخية قرية قرمص مما استدعى الرد على مصادر إطلاق القذائف عبر سلاحي المدفعية و الجو حيث تركزت الاستهدافات في تلدو و كفرلاها و الطيبة الغربية بمحيط الحولة .

مصادر ميدانية للحدث نيوز أفادت كذلك عن اشتباك عنيفة تدور جنوب قرية جبورين بريف حمض الشمالي اثر هجوم مسلحي جبهة النصرة على نقاط الجيش السوري بالتزامن مع استهداف المسلحين لنقاط الجيش بالقذائف الصاروخية وقوات الجيش ترد على مصادر النيرن هذا وقد تمكنت وحدات من الجيش السوري من السيطرة على قرية البيضة الغربية والشرقية غرب تدمر ويواصل تقدمه باتجاه منطقة البيارات وسط معارك عنيفة مع داعش

أما في حلب وريفها فقد سيطرت وحدات الجيش السوري على بلدة عويشية شرق عران و إلى الجنوب من الباب بعد معارك مع داعش أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف التنظيم إضافة إلى تدمير آليات له

وفي سياق متصل استمرت المجموعات المسلحة بإستهداف بلدة سلحب بريف حماه الشمالي بالقذائف الصاروخية

فيما أفادت مصادر ميدانية للحدث نيوز عن قيام وحدة من الجيش العربي السوري بإستهداف تحركات تنظيم “داعش” في سرية جنيد ومحيط المقابر ومنطقة معامل البلوك وتدمر مدفع 23 ومقتل واصاب عدد من المسلحين في دير الزور

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