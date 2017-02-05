قيادي في “جيش الاسلام”يتحدث عن خطتهم في الغوطة وناشطون يسخرون

تناقلت تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة عن المدعو حمزة بيرقدار، الناطق باسم هيئة أركان ميليشيا “جيش الإسلام”، أن واقع الغوطة الشرقية يختلف كليًا عن باقي المناطق التي شهدت هدنًا واتفاقيات مع الدولة السورية وأن ميليشياته قد أعدّت خطة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة.

حيث نقلت تلك التنسقيات بأن الخطة تهدف إلى التصدي لجميع السنياريوهات التي ينفذها الجيش السوري وجميع السيناريوهات التي من الممكن وقوعها، وذلك وفق خطة تتناسب والإمكانات والظروف المحيطة بتلك الميليشيات بحسب ماجاء في التنسيقيات التي نقلت أيضا عن المدعو بيرقدار عملية التنسيق ما بين ميليشيات “جيش الاسلام” والفصائل المسلحة الاخرى في الغوطة الشرقية

إذ أوضح بيرقدار أن “جيش الإسلام” على تنسيق دائم في المجال العسكري مع “فيلق الرحمن”، وأضاف “نحن وإياهم في خندق واحد على الجبهات الشرقية من الغوطة”.

وقد أثارت تصريحات المدعو بيرقدار سخرية الناشطين المعارضين معتبرين أنهم بياعي كلام وأنهم متأكدون بأنهم لن يصمدوا وأن الغوطة بإتجاه مصالحة شاملة.

هذا ويعتبر ميليشيات “جيش الإسلام” أكبر فصيل في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق حيث ينتشر مسلحوه على الجبهات الشمالية والشرقية والغربية للغوطة الشرقية.

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