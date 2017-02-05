أطفال يعثرون على كنز ذهب!

حلم معظم أطفال العالم، تحقق بالفعل مع مجموعة من الأطفال خلال لعبهم في إحدى الغابات في ولاية بافاريا الألمانية الصيف الماضي، حيث عثروا على سبائك وعملات ذهبية مدفونة تبلغ قيمتها نحو 250 ألف يورو.

وبحسب “وكالة الأنباء الألمانية” فقد سلّم الأطفال الكنز للشرطة، وعقب نحو ستة أشهر أعلن رجل أنه صاحب هذا الكنز بعدما تمكّن من إثبات ملكيته لهذا الكنز بواسطة دلائل بأوصاف دقيقة عن المكان الذي خبأه فيه ووزن السبائك الذهبية وسك العملات.

وكان صاحب الكنز، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، ذكر أنه خبأ الكنز في الغابة، لأنه كان يخشى على كنزه من السرقة حال تعرض منزله لعملية سطو، كما أنه لا يثق في البنوك.

وقال كريستيان هانوش المدير التنفيذي لإدارة مدينة بوكينج الألمانية: “أصيب صاحب الكنز بخيبة أمل، لأنه تبيّن أن مخبأه كان اختياراً سيئاً”، مضيفاً في المقابل أن الرجل اندهش من أن الأطفال سلّموا الكنز ولم يستولوا عليه.

مكافأة للأطفال

وعلم الرجل بأمر اكتشاف الكنز عبر وسائل الإعلام، وتوجه بعد ذلك لإدارة المدينة للإبلاغ عن ملكيته له. وبحسب بيانات هانوش، لا يحق للأطفال وفقاً للقانون الحصول على مكافأة لعثورهم على الكنز، وقال: “الكنز كان مخبأ ولم يكن مفقوداً، لذلك فإن الأمر لا يتعلق بإيجاد شيء مفقود”.

وذكر هانوش أن صاحب الكنز أبدى امتنانه للأطفال وقرر منحهم مكافأة، مضيفاً أن الرجل ذكر خلال استلامه الكنز أنه يعتزم استئجار خزانة ليحتفظ بكنزه داخلها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

