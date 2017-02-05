الحريري يزور بري مطمئناً على صحته

5 فبراير, 2017 - 7:09 مساءً المصدر: وكالات
الحريري يزور بري مطمئناً على صحته
زار رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري مطمئناً على صحته بعد العملية الناجحة لاستئصال المرار
المصدر: وكالات
5 فبراير, 2017

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