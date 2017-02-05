برلماني بلجيكي: العقوبات الاقتصادية على سوريا عمل ديكتاتوري وغبي

أعرب رئيس الوفد البلجيكي عضو برلمان الاتحاد البلجيكي فيليب دوفينتر الذي يزور سورية عن نظرته للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سورية بواصفا اياه بالغبية .

وقال دوينتر خلال زيارته لمركز ايواء اللاجئين في الحرجلة إن تلك العقوبات “عمل ديكتاتوري وعنف قاس ضد الشعب السوري لأنها أثرت على الجانب الإنساني والمعيشي في سورية وادت الى حرمانه من الأدوية والغذاء”.

واشاد بالمصالحات التي تقوم بها الدولة السورية مع ابنائها الضالين واصفا ذلك بالحكمة والقوة مبينا انه سيعمل بالتعاون مع البرلمانيين الاوروبيين لرفع العقوبات الاقتصادية ليتمكن مئات الالاف من اللاجئين السوريين من العودة الى سوريا والمساهمة في اعادة اعمارها .

وطالب رئيس بلدية الحرجلة عبد الرحيم الخطيب الدول الغربية برفع الحصار الاقتصادي عن الشعب السوري الذي انخفض دخله كثيرا واثر على معيشته ووضعه الصحي مضيفا هذا كل ما نريده معربا عن رفضه للمساعدات الاوروبية.

وعبر القاطنون بمركز الايواء عن شكرهم للخدمات والعناية التي تقدمها الدولة لهم مشيرين الى ان اغلب شباب المركز التحقوا بصفوف الجيش العربي السوري لقتال التنظيمات الارهابية التكفيرية في سورية

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