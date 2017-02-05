ابو فاضل:الدروز سيحطمون صناديق الاقتراع

كشف المحلل والكاتب السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل عن وجود معلومات أكيدة لديه تفيد بأن الدروز او الاكثرية الدرزية المؤيدة للحزب التقدمي الاشتراكي ستعمد الى تكسير صناديق الاقتراع لمنع الإنتخابات في مناطقها في حال لم تُجرَ الانتخابات النيابية وفق قانون الـ60 الأكثري، او وفق قانون لا يرضى به رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط.

وشدد ابو فاضل في حديث للنشرة على ما كان قد ذكره صباحا في حديث تلفزيوني، على ان الاشتراكيين يتجهون للتصعيد كونهم يعتبرون ان ما يصاغ من قوانين انتخابية هدفها ضرب الوجود الدرزي في لبنان، مشيرا الى أن الحل سيكون عبر حكمة وحنكة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سيعمل للوصول الى قانون انتخابي عادل ينصف الجميع يمن فيهم الدروز الذين يشكلون مجموعة رئيسية في الكيان اللبناني.

أما بالنسبة للقانون الانتخابي المفضل لديه قال ابو فاضل: “انا شخصيا أؤيد النسبية او قانون حكومة ميقاتي اي النسبية على اساس المحافظات الخمس او على اساس 13 دائرة”.

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