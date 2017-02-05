عبر الاعلام السعودي..عمر البشير يهاجم مصر وايران

أكد الرئيس السوداني عمر البشيرأن مثلث حلايب وشلاتين سوداني، مضيفا أن بلاده سوف تلجأ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحسم الخلاف مع مصر حول المنطقة المصرية الحدودية.

هذا وقد أكد البشير في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية أن مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر منذ عقود، سيظل مثلثا سودانيا، لافتا إلى أن بلاده ستلجأ إلى “مجلس الأمن” إذا رفض المصريون موضوع التفاوض.

وفيما يتعلق بقيادات جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية، نفى الرئيس البشير احتضان بلاده لهم. وقال “نحن لم نأوِ أى قيادات إخوانية فى السودان، لأن سياستنا مبنية على عدم إيواء أى نشاط معادٍ لأى دولة”.

وأكد أن “العلاقة الشخصية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي متميزة جدا، وهو رجل صادق فى علاقاته، وهذا لا يمنع وجود بعض القضايا العالقة”.

كما تطرق الرئيس السوداني إلى العلاقات مع السعودية وإيران مبينا أن “السعودية كان لديها معلومات عن نشاط ضد المملكة من السودان”،

مضيفا “نحن كنا نؤكد أننا لن نسمح بأن تستغل أرضنا ضد المملكة”، زاعما “وجود المركز الإيراني في السودان، خلق شيئا من الحساسية.. وفي النهاية اقتنعنا بأن هذا النشاط يجب أن يوقف”.