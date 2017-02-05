الأردن تنضم إلى محادثات أستانا حول سوريا

ذكر مصدر مطلع أن الأردن سيشارك في محادثات أستانا الفنية حول سوريا إلى جانب خبراء من روسيا وتركيا وإيران ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

وقال المصدر: “الأردن سيشارك في الجلسة الأولى مع الدول المشاركة في المحادثات”.

وكانت كازاخستان أعلنت عن بدء توافد ممثلي الدول المشاركة في اجتماعات أستانا حول سوريا المزمعة الاثنين 6 فبراير/شباط،.

وذكر أنور جيناكوف، رئيس الدائرة الصحفية لدى وزارة الخارجية الكازاخستانية، أنه من المنتظر في أستانا اجتماع أعضاء فريق العمل المشترك الذي يضم ممثلين عن رعاة وقف إطلاق النار الثلاثة في سوريا، والمعلن في الـ29 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يشار إلى أن جولة أستانا الأولى من مفاوضات السوريين، والتي عقدت مؤخرا، أكدت على ضرورة صمود وقف إطلاق النار في سوريا، ومهدت لمفاوضات لاحقة تلتئم برعاية أممية في جنيف، في الثامن من فبراير/شباط الجاري، إلا أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أعلن إرجاء اجتماع جنيف حتى الـ20 من الشهر ذاته، بما يخدم تعزيز وقف إطلاق النار، ومنح المعارضة السورية المزيد من الوقت لحشد جبهة موحدة تمثلها إلى المفاوضات مع الحكومة.

وتعود مبادرة أستانا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث حظيت بدعم وترحيب الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والكازاخستاني نورسلطان نزاربايف، وخلصت إلى الإعلان عن مفاوضات “سورية سورية” برعاية روسية تركية إيرانية تسبق العودة إلى مفاوضات جنيف ومقرراتها للتسوية في سوريا.

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