ما خفي عن واقع الفصائل المسلحة التابعة ل “الجيش الحر” وباقي الفصائل

انقسام واضح بين الفصائل المسلحة التابعة لـ “الجيش الحر” وباقي المجموعات بعد قيام ” جبهة_النصرة ” (جفش) بالاندماج تحت مسمى “هيئة تحرير الشام” بحجة مؤتمر أستانا وتكفير الفصائل المشاركة به.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن النصرة أصدرت فتوى سابقة حرّمت من خلالها التعامل مع الأتراك والتحالف الدولي وكفرت الفصائل التي تتعاون معها خصوصاً فصائل “درع الفرات” وعند الاندماج ضمت “حركة نور الدين الزنكي” إلى صفوفها، مع العلم أن حركة الزنكي كانت تتلقى دعماً تركياً-أمريكياً،

وفيما يلي توضيح للانقسام الذي بات واضحاً بين “الفصائل المسلحة” :

الفصائل التي أسست “هيئة تحرير الشام”

: 1.جبهة النصرة

2.حركة نور الدين زنكي

3.لواء الحق

4.جبهة أنصار الدين

5.جيش السنة

فصائل حركة أحرار الشام هي:

1.لواء الخطاب

2.لواء الفرقان

3.لواء جند السنة

4.جيش الإيمان

5.أحرار الجبل الوسطاني

6.لواء المهاجرين والأنصار

7.لواء العباس

8.لواء العاديات

9.قطاع الساحل

10.لواء الحدود

11.الجناح الكردي

12.لواء عمر الفاروق

الفصائل التي انضمت إلى هيئة تحرير الشام حتى الآن :

1. اغلب مسلحي لواء التمكين

2.كتائب الصحابة

3.سرية الأقصى

4.كتيبة الرشيد

5.كتيبة صقور العز

6.كتيبة قوافل الشهداء

7.عشيرة البو صعب فرع البو شعبان

8.كتيبة أسود الرحمن

9.جماعة فرسان السنة

10.كتيبة طالبان

11.جماعة آساد الخلافة

12.كتيبة فرسان الشام

13.كتيبة حذيفة بن اليمان

14.كتيبة محمد العصفورة

15.كتيبة رياح الجنة

16.لواء القادسية

17.مجاهدو ياقد العدس

18.مجاهدو حريتان

19.كتيبة مجاهدي الشمال (حيان -عنجارة)

20.كتيبة التوحيد والجهاد

21.كتيبة المهاجرون الأوزبك

22.كتيبة أحفاد بني أمية

23.كتيبة أنصار بانياس

24.كتيبة راية الإسلام

25.كتيبة الشهيد عبد السلام

26.كتيبة مجاهدو أشداء

27.كتيبة عبد الله بن عباس

28.كتيبة المقداد بن عمرو

29.كتيبة الشيلكا

30.كتيبة آساد التوحيد

31.كتيبة أبو جاسم

32.تجمع أحفاد علي (5 كتائب)

33.تجمع الحسين (4 كتائب)

34.كتيبة الشهيد بإذن الله فراس أبو أيمن

35.كتيبة الشهيد بإذن الله محمد ياسين نجار

36.كتيبة شهداء الوسطاني

37.لواء أحرار الجبل الوسطاني وأنصار حمص

38.سرية الحمزة

39.سرية أسامة بن زيد التابعة للمكتب العسكري قطاع الساحل

40.كتيبة أحرار حيان

41.كتيبة أسود الجبل التابعة الى لواء أنصار الساحل

42.كتيبة فرسان الخلافة العاملة في ريف حلب الشمالي

الفصائل التي انضمت إلى #حركة_أحرار_الشام:

1.ألوية صقور الشام

2.جيش المجاهدين

3.جيش الإسلام – قطاع الشمال

4.تجمع فاستقم كما أمرت

5.كتائب ثوار الشام

6.كتائب مجاهدي بن تيمية

7.لواء المقداد بن عمرو

8.الجبهة الشامية

9.لواء عمر

10.لواء البتار

11.لواء أحرار الجنوب

12.كتيبة شهداء الجبل

13.كتيبة أسود السنة

14.كتيبة بيارق الجبل

15.كتيبة الناصر صلاح الدين

16.كتيبة المعتصم بالله

17.كتيبة الولاء والبراء

18.كتائب الفاروق

أسماء المسؤولين في الفصائل المسلحة الذين انضموا إلى #هيئة_تحرير_الشام:

1. ابو جابر الشيخ: المسؤول العام السابق لحركة أحرار الشام

2. ابو محمد الصادق: المسؤول الشرعي العام السابق لحركة أحرار الشام

3. أبو الحارث المصري

4. ابو يوسف الحموي

5. السعودي عبد الله المحيسني

6. ابو الطاهر الحموي

7. السعودي مصلح العلياني: يتبع للارهابي السعودي عبد الله المحيسني

8. أبو اليقظان المصري: شرعي في احرار الشام

9. المصري أبو الفتح الفرغلي: مسؤول الدراسات السابق في حركة احرار الشام

10. أبو العبد أشداء: قائد جماعة مجاهدو اشداء وظهر اسمه ابان معارك احياء حلب الشرقية كقائد للفصائل المحاصرة

11. أبو صالح الطحان: القائد العسكري السابق في احرار الشام

12. أبو يوسف المهاجر: الناطق العسكري بإسم احرار الشام

13. طلحة أبو شعيب: شرعي سابق في احرار الشام

14. ابو حفص منبج: شرعي في احرار الشام

15. سراقة المكي 16. ابو يحيى الشامي

17. حمزة ابو حسين

18. ابو البراء القحطاني

19. أبو محمد النعماني

20. أبو إسلام مدرعات: مسؤول عسكري في احرار الشام

21. ياسر أبو علي فليس

22. ابو حمزة المصري

23. أبو هاشم: مسؤول فرع العمليات السابق لحركة أحرار الشام

24. أبو اليزيد تفتناز: المسؤول الاعلامي للجناح العسكري في احرار الشام

25. إياد الشيخ محمود

26. أبو إسماعيل: مسؤول التسليح لأحرار الشام سابقاً

27. أبو الوليد الحنفي

28. ابو البتار الجزراوي: من احرار الشام وانسحب من الهيئة المدعو عبد الرزاق المهدي

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