كنعان: المنادون بالاقتراح المختلط تنازلوا عنه

اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح ابراهيم كنعان أن التيار تجاوب في النقاش حول القانون الانتخابي مع اصحاب الاقتراح المختلط حتى تبين لنا ان المنادين بهذا الاقتراح تنازلوا عنه ولم يعودوا يريدون هذا الاقتراح، مشددا على التيار الوطني الحر لن يمشي بقانون الستين ولن يمشي بالتمديد للمجلس النيابي وسقفه السياسي هو موقف رئيس الجمهوري ميشال عون.

وسأل كنعان في حديث تلفزيوني: “هل يعقل ان يكون هناك نظام ديمقراطي كالنظام اللبناني ويرفض احدهم ارادة الشعب”، مستغربا رفض الاستفتاء من قبل البعض، مشيرا الى انه وان لم يكن الاستفتاء ملزم قانونيا الا انه ملزما لمن يحترم ارادة الناس.

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