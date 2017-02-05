الشمالي لجنبلاط وجعجع: “انتما إقطاع سياسي”

شن رئيس حركة “حماة الديار”، رالف شمالي، هجوماً على حزبي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي بسبب قانون الإنتخاب.

وقال الشمالي في تصريح صحفي أن “الشعب هو مصدر السلطات هذا ما ورد في الدستور من هذا المنطلق نريد إستفتاًء شعبياً لإختيار قانون إنتخابي جديد يناسب طموحات الجيل الجديد”.

ووصف الشمالي النائب وليد جنبلاط وحليفه الدكتور سمير جعجع بأنهما “ضد قانون النسبية لانهما مع الإقطاع السياسي ويريدان قانون يتناسب مع زعاماتهم المبنية على الشحن الطائفي الرجعي”، على حد قوله.

وختم الشمالي تصريحه بأننا “نريد بلداً متحرراً من العبودية والإستزلام.. نريد إلغاء المنطق الطائفي الذي أصبح هاجساً عند بعض الزعماء.. نحن نؤمن بشيء واحد فقط ، قوة إرادة الشعب”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

