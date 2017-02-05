مجلس الشعب السوري يبدأ بتطوير نفسه

افتتحت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس اليوم المكتب الإعلامي الجديد للمجلس ومكتبة المجلس بحلتها الجديدة وذلك بحضور وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان ووزير الثقافة محمد الأحمد.

ويتضمن المكتب الإعلامي قاعة للمؤتمرات والتصريحات الصحفية وبيانات المجلس مزودة بالمعدات والتقنيات الحديثة المطلوبة وأخرى للترجمة الفورية وغرفة للتسجيل وقاعة للصحفيين وقاعة للمحريين العاملين في المكتب.

وفي تصريح للصحفيين رأى وزير الإعلام أن افتتاح المكتب الجديد سيساعد على تعزيز التواصل الاعلامي بين أعضاء المجلس والمنابر الإعلامية الاخرى وشرح طريقة عمل الأعضاء وما يقومون به من خلال الجلسات مبينا أن المكتب سيكون صلة وصل بين أعضاء المجلس والمواطنين.

ووصف الوزير ترجمان افتتاح المكتب ب”الخطوة المهمة جدا” التي تعكس ايمان أعضاء المجلس بأهمية الإعلام ودوره والرسائل الإعلامية التي يكن أن تصدر عن المجلس خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن السوري من ناحية العدوان عليه او الخدمات مضيفا إن هذه الخطوة رديفة للإعلام الوطني بشكل عام.

وأشار الوزير ترجمان إلى أن افتتاح مكتبة المجلس خطوة رائدة لأنها توثق عمل وجلسات المجلس على مر الزمن وتساعد الباحثين سواء في المجلس أو الموثقين خارجه للدخول إلى المجلس والبحث عن الوثائق المهمة التي تسطر وتوثق عمل مجلس الشعب ودوره.

من جانبه أوضح وزير الثقافة أن افتتاح المكتب الجديد أمر يبعث على الطمأنينة فهذا المجال الإعلامي الكبير كان منقوصا في عمل المجلس ونراه اليوم ضمن هذا الوجه الحضاري وداخل هذا المبنى العريق الذي نفتخر جميعا بوجوده مبينا أنه قام بجولة على الاقسام المحدثة في المكتب ليجد أنها تليق بأن تكون موجودة في مبنى المجلس العريق الذي يمتد عمله منذ سنوات طويلة بكل ألق إعلامي ماضيا وحاضرا ومستقبلا

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