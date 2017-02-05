جبور: من الظلم أن نحمل الحكومةمسؤولية التراكمات السابقة

اعتبر رئيس دائرة الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور أنه “من الظلم أن نجمل الحكومة الجديدة مسؤولية تراكمات بجل أن تتحملها كل الحكومات السابقة”، مؤكداً أنه “علينا إعطاء فترة سماح لهذه الحكومة ونحن لسنا بموقع أن ندافع دائما عنها لأنها عندما تقصر الحكومة سنقول هذا الأمر”.

وفي حديث تلفزيوني، أكد جبور “اننا لخدمة الناس وأولويتنا تلبية تطلعات الناس وعلينا العمل لمعالجة التقصير إذا كان هناك تقصير”، مشيراً إلى أنه “من الظلم أن نحمل الحكومة الجديدة والعهد الجديد مسؤولية التراكمات السابقة ويجب أعطاء الحكومة فترة لتبرهن ما عندها ومن الواضح أنه هناك انسجاما في داخلها”.

اما عن علاقة “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية”، أوضح أن “العلاقة بين “القوات” و”الكتائب” “صافي يا لبن” وما يجمعهم أكثر بكثير من ما يفرقهم حيث يجمعهم شهداء مشتركين وخط سياسي واحد وأفكار واحدة ورغم مرور هذه العلاقة بكثير من الأمور و لكن ما جرى هو غيمة صيف وعبرت ووضعنا هذه الامور وراءنا و ما يجمعهم أكثر من ما يفرقهم”.

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