انقسام في الشارع الأميركي والقانون هو الفصل

تحدث الباحث التركي في معهد واشنطن للدراسات ديفيد بولوك، إن ما حدث من إيقاف محكمة الاستئناف الأمريكية لقرار الرئيس الجديد، دونالد ترامب، بشأن منع دخول مواطنون من سبع دول إسلامية يشير إلى مرحلة جديدة من الاختلافات الداخلية في الإدارة الأمريكية، لافتا أن الجميع في انتظار قرار المحكمة العليا وقراراها النهائي.

وأضاف “بولوك” خلال لقاء له على إحدى المحطات التلفزيونية، أن هناك حالة من الانقسام بين الشعب الأمريكي، موضحاً أنَّ نصف الشعب الأمريكي تقريباً يؤيد السياسات الجديدة في حين أن النصف الآخر يعارضها ويدعم سياسة الانفتاح والبوابة المفتوحة للمهاجرين،

معربا عن اعتقاده بأن هذا الانقسام لن يؤدي إلى خروج مظاهرات كبيرة ضد “ترامب” كالتي خرجت قبل أسابيع من النساء ضد الرئيس الأمريكي.

وأوضح “بولوك” أن تلك السياسات لا يجب أن تقلق الشعب الأمريكي، وأن الشعب الأمريكي سيرى الاستقرار النسبي، خاصة أن القرار في النهاية يعود للقانون والتقاليد الأمريكية.

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