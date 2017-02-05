من جديد ..سوريون يموتون قتلا في ألمانيا

عثرت الشرطة الألمانية على جثة لاجئ سوري شاب، ملقاة في حديقة في نويكولن بالعاصمة برلين، بعد أن أبلغ أحد المارة عن وجود الجثة.

ووجد الضحية مصابا بجروح في رقبته وآثار عنف على جسده، لكن الشرطة لم تعثر في جيوب الشاب على أي أوراق تثبت هويته في البداية.

ولاحقا تعرفت الشرطة إلى هوية الضحية، وهو السوري “محمد أبو حسن” البالغ من العمر 31 عاما، والذي كان حتى خريف العام الماضي يعيش في مخيم للاجئين في فرانكفورت.

وسارعت الشرطة الألمانية لتعميم صورة الضحية واسمه، طالبة من أي أقارب أو أصدقاء له، أن يدلوا بما لديهم من معلومات، قد تساعد في حل لغز الجريمة.

وتسعى الشرطة الألمانية لإيجاد أجوبة واضحة على عدة أسئلة، منها: هل هناك أحد رأى الضحية قبل مقتله، الأماكن التي كان القتيل يتردد عليها غالبا، الأشخاص الذين كان يلتقيهم “محمد أبو حسن” ويتواصل معهم.

يذكر أن السوريون الذين يعيشون في ألمانيا يتعرضون بين فينة وأخرى لحوادث اعتداء أو قتل، في البلد الأوروبي الأول بعدد اللاجئين السوريين، حيث يوجد في ألمانيا ما يناهز 400 ألف لاجئ منهم.

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