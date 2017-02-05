الرياض تبني مطارين للخدمات اللوجيستية

أعلنت الهيئة العليا لتطوير الرياض، تحديد موقعين لمطارين جديدين، الأول بمساحة 24 كيلومترا مربعا، والثاني بمساحة 42 كيلومترا مربعا.

وأفادت صحيفة “الرياض” السعودية الرسمية، الأحد 5 فبراير/شباط، أن موقع المطارين المحدد يمتاز بتوسطه بين التجمعات السكانية في محافظات الخرج وحوطة بني تميم والحريق والأفلاج، بالإضافة إلى خدمة جنوب مدينة الرياض، التي يبلغ عدد السكان فيها قرابة مليوني نسمة.

ويبعد موقع مطار مراكز التنمية الجنوبي عن الأحياء الجنوبية لمدينة الرياض مسافة 80 كيلومترا، أما مطار مركز التنمية الشمالي، فسيحقق هذا الموقع التكامل بين منظومة النقل الجوي، وسكة الحديد، والنشاط الصناعي، والخدمات اللوجستية التي تحتضنها مدينة سدير للصناعة والأعمال، علاوة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للمدينة الصناعية، وتعزيز أعمال الشحن الجوي للمنتجات الصناعية، وسيسهم موقع المطار في جذب مزيد من التنمية السكانية والاقتصادية لهذا التجمع.

وبلغ عدد المسافرين عبر المطارات السعودية في 2016 نحو 84 مليون مسافر، و640 ألف رحلة؛ بينها 350 ألف رحلة داخلية (43 مليون مسافر)، و250 ألف رحلة دولية (41 مليون مسافر).