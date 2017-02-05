أكثر من 220 عسكريا أمريكيا عند حدود روسيا مع لاتفيا

وستصل إلى أراضي هذه الجمهورية قريبا دبابات “أبرامز” وعربات مدرعة من طراز “برادلي” تابعة للسرية المذكورة.

وأعلن مصدر في السفارة الأمريكية في لاتفيا أن “الجنود الأمريكيين سيعملون وسيتدربون مع أفراد القوات المسلحة الوطنية في لاتفيا. وهم مستعدون تماما للمباشرة بذلك”.

وكانت قمة حلف شمال الأطلسي في وارسو في 8 يوليو/تموز من العام الماضي قد أقرت نشر أربع كتائب تابعة للحلف في بولندا ودول البلطيق. وستخضع الكتيبة الموجودة في لاتفيا لقيادة كندية. ومن المتوقع أن تصل كتيبة الناتو الدولية بقيادة كندية إلى لاتفيا في ربيع العام المقبل.

ومن المعروف أن لاتفيا نالت عضوية الناتو عام 2004. وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول،

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن قوات الحلف تضاعفت 3 مرات عند الحدود الروسية وعند الحدود الغربية روسيا بمقدار 8 مرات.