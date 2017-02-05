عازار: لضرورة تحييد القطاع التربوي عن السياسة

شدد أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار على “ضرورة تحييد القطاع التربوي عن السياسة’>سياسة التي تخضعنا إلى الكثير من الأمور التي تزعجنا مع احترامي لجميع السياسيين”.

وفي حديث تلفزيوني، أشار الأب عازار إلى أنه “في المبدأ هناك استقرار تربوي ولكن هذا الاستقرار يجب أن يحصن من خلال قرارات جريئة في قضايا معينة انطلاقا من موضوع الأقساط وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من الأمور”.

ولفت إلى أنه “في لبنان نمشي على خط إعفاء التلاميذ من الواجبات المدرسية ولكن يجب إعطائنا بلد مرتاح أمنيا وسياسيا و تربويا واجتماعيا واقتصاديا وغيرها”، موضحاً “أننا مع الفكرة و لكن يجب أن نحاول أن نعيد النظر في مناهجنا التربوية”.

وأفاد الأب عازار أن “وزارة التربية هي وزارة سيادية والعمل فيها يجب دعمه من كل الجهات السياسية والتربوية والروحية ليكون لدينا قطاع تربوي يليق بجميع التلاميذ”، مؤكداً أن “الوجب المدرسي لا يجب أن يكون ثقل على التلامذة و بل يجب أن يكون ميسرا”.

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