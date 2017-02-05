بنس: قرار ترامب لا يتعارض مع الدستور

وقال بنس، في مقابلة مع قناة “أن بي سي” الأمريكية: “نحن واثقون من أن الرئيس يتصرف ضمن صلاحياته”، …، “عمل الرئيس هذا، وفقا للدستور ويملك أساسا قانونيا”.

وأشار بنس إلى أن البلاد التي وردت ضمن لائحة الحظر، أثارت المخاوف لدى الكونغرس الأمريكي، والإدارة السابقة للرئيس باراك أوباما.

وقال بنس، ردا على سؤال هو: لماذا لم يبحث الرئيس هذه الخطوة قبل إقرارها مع الجهات المختصة، لدراسة جميع العواقب التي يمكن أن تظهر جراء مثل هذه القرار: “لقد اتخذ القرار على عجل”، مؤكدا أن السلطات سوف “تربح هذه القضية”.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت، طعنا ضد قرار محكمة سياتل، الذي علق العمل بمرسوم الرئيس دونالد ترامب، حول حظر دخول مواطني بعض الدول للولايات المتحدة مؤقتا.

ورفضت محكمة استئناف أمريكية، طلبا عاجلا من وزارة العدل بإعادة تفعيل الحظر المفروض على سفر مواطني 7 دول في الشرق الأوسط وكذلك استقبال اللاجئين.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم أثار ردود أفعال سلبية كثيرة، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، ويعتزم أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي طرح مشروع قانون يعطل المرسوم.