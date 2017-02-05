الجيش السوري يسيطر ويتقدّم

5 فبراير, 2017 - 11:38 مساءً المصدر: رصد نيوز
الجيش السوري يسيطر ويتقدّم
الجيش السوري يسيطر على قرية عويشه وتلّتها المطلّة على طريق “تادف أبو جبار” ويشرف نارياً على طريق إمداد داعش المتحصّن في الباب.
المصدر: رصد نيوز
5 فبراير, 2017

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