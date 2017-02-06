سفينة كيلدين الاستطلاعية الروسية تصل إلى سوريا

أفاد مصدر عسكري روسي بأن سفينة “كيلدين” الاستطلاعية المتوسطة الروسية انضمت إلى مجموعة السفن الحربية الموجودة في البحر المتوسط قبال سواحل سوريا.

وقال المصدر المطلع “عبرت سفينة “كيلدين” الاستطلاعية المتوسطة الأحد مضائق البحر الأسود وتوجهت إلى سواحل سوريا”.

يذكر في هذا السياق أن سفينة “ليمان” الاستطلاعية المتوسطة التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود تقوم بدوريتها منذ نحو 100 يوم قرب سواحل سوريا.

وتقوم سفينتا “ليمان” و”بريازوفيه” حاليا بمتابعة تدريبات الناتو العسكرية “درع البحر” التي تجري في البحر الأسود حتى 10 فبراير/شباط الحالي.

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