انطلاق اجتماع فريق الخبراء بشأن التسوية السورية في أستانا

بدأ في العاصمة الكازاخية أستانا الاثنين 6 فبراير/شباط اجتماع مجموعة العمل المشتركة بشأن التسوية السورية.

وقال مصدر إن أول اجتماع لممثلي روسيا وإيران وتركيا بدأ في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت موسكو).

وكانت وزارة خارجية كازاخستان قالت إن من المنتظر مشاركة ممثل للأمم المتحدة في الاجتماع إلى جانب وفود روسيا وتركيا وإيران.

ويترأس ستانيسلاف حاجيمحميدوف نائب رئيس دائرة العمليات التابعة للأركان العامة للقوات الروسية مجموعة الخبراء الروس.

وكان مصدر مطلع قد ذكر في وقت سابق أن ممثلين عن الأردن سيشاركون في الاجتماع.

ومن المخطط أن يناقش الاجتماع مسألة تنفيذ نظام الهدنة المعمول به وفق اتفاق 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإعداد إجراءات الرقابة على الهدنة ومنع وقوع انتهاكات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمعارضة في سوريا، وكذلك حل المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية.

وسيركز اجتماع مجموعة العمل المشتركة على مسألة فصل المعارضة المعتدلة عن وحدات تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي.

وكانت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) قد اتفقت في مفاوضات أستانا في 23-24 يناير/كانون الثاني الماضي على إنشاء آلية ثلاثية للرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا. وكان متوقعا أن تناقش تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق على مستوى الخبراء في أستانا.

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