ترامب يسلم بالأمر الواقع ويحمّل القضاء المسؤولية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد 5 فبراير/شباط، إن النظام القضائي في بلاده سيتحمل المسؤولية إذا “حدث شيء سيء” في الولايات المتحدة، بسبب إلغاء قراره حول الهجرة.

وأضاف ترامب أن إدارته تدرس “بكل دقة” أوراق المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الأمريكية منذ إلغاء المرسوم التنفيذي الذي أصدره.

وكتب الرئيس الأمريكي تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، قائلا: “لا يسعني بكل بساطة تصديق أن قاضيا عرض بلادنا لهذا الخطر، لو حدث شيء سيتحمل والنظام القضائي المسؤولية، يتدافع الناس إلى البلاد، يا له من أمر سيء!”.

يشار إلى أن قاضيا أمريكيا بمحكمة سياتل أوقف مؤخرا قرارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحظر مؤقتا دخول البلاد على المهاجرين واللاجئين من سبع دول إسلامية.

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