الجيش السوري يتصدى لهجوم “داعش” بدير الزور

وأفاد مصدر عسكري، بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تصدت لهجوم إرهابيي “داعش” في منطقة المقابر ومحيط لواء التأمين الالكتروني بدير الزور وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.

وفي وقت سابق، نفذت وحدة من الجيش السوري ضربة مركزة على تحرك لتنظيم “داعش” خلال عملياتها المتواصلة للقضاء على إرهابييه من دير الزور.

وفي دير الزور أيضا، قامت وحدة من الجيش بتدمير، بصاروخ موجه، آلية مزودة برشاش ثقيل لإرهابيي “داعش”، وأوقعت عددا من القتلى بين صفوفهم قرب منطقة المكبات جنوب مدينة دير الزور”.

ودمرت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة، أمس، تجمعات وآليات مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط مدينة دير الزور.