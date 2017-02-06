داعش يعاني نقص المقاتلين.. فلجأ لهذه الطريقة

يبدو أن تنظيم داعش الارهابي يعاني من قلة المنتسبين إلى صفوفه حيث أجبر موظفيه الإداريين في مدينة الرقة على الالتحاق بجبهات القتال التي يعاني فيها التنظيم مؤخراً مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة بدعم أميركي.

وقال تنظيم داعش في شريط مصور أنه يريد تجنيد موظفيه الإداريين الذين يعملون في ماأسماه الدواوينواصفاً أنه «طوبى لمن كان عاملاً لكسب قوته وأضحى اليوم مجاهداً في سبيل الله يبغي الجنان وأعلى المراتب» بحسب ما جاء في الشريط.

من جهته كشف أحد الفارين من تنظيم داعش في مدينة الرقة لتنسيقيات المسلحين أن التنظيم هدد موظفيه بالقتل وقطع الرواتب في حال عدم استجابتهم للتجنيد والقتال.

وأضاف المصدر أن التنظيم يعاني من تناقص عدد مقاتليه، وهو يحاول تعويض ذلك بتجنيد الموظفين لديه تحت الضغط»، كما أكد أن عدداً منهم تمكن من الفرار إلى خارج مناطق التنظيم بعدما دفع مبالغ كبيرة للمهربين.

ويطلق تنظيم داعش على الجهاز الإداري لديه اسم الدواوين، منها ديوان الحسبة والتعليم والصحة والزكاة.. ويقوم عليها موظفون موثقون من التنظيم، كما توجد أجهزة إدارية تخضع لشروط خاصة مثل ديوان الأمن العام، وهو جهة استخباراتية لدى التنظيم.

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