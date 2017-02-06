عون لن يسجل على نفسه القبول بـ60

كشفت مصادر “التيار الوطني الحر” لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن “رئيس الجمهورية ميشال عون لن يسجل على نفسه القبول بقانون الستين ولن يوقع مرسوم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات قبل انتهاء مهلة 21 شباط ولن يوقع قانون تمديد ولاية مجلس النواب، وهو يعتبر أن هناك متسعا من الوقت الفاصل، عن نهاية ولاية المجلس في حزيران المقبل، للتوصل الى القانون الجديد، يتضمن بندا خاصا بتأجيل تقني لأشهر قليلة، ما يعني أن المهل ليست شرطا أو عائقا أو مانعا، للوصول إلى قانون جديد، مادام أنها مرتبطة بالقانون الحالي”.

وأوضح أن “السلطة في حالة الفراغ تعود إلى الشعب، كما يرى رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، وفي هذه الحالة يستفتي الشعب في موضوع قانون الانتخابات”.

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