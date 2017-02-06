مراجع دولية: نستغرب عدم حصول وعي لبناني

كشفت مراجع دولية لصحيفة “الجمهورية” أنها “تنظر باهتمام كبير إلى تطور الوضع في لبنان”، مبديةً استغرابها لعدم حصول وعي لبناني للأخطار المُحدقة نتيجة التطورات الجديدة، سواء في سوريا أو “إسرائيل” أو الولايات المتحدة الاميركية.

وتمنّت المراجع لو أنّ المسؤولين اللبنانيين يحذون حذو العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، فيزورون واشنطن، لحفظ مقعد لبنان في متغيّرات الشرق الأوسط، خصوصاً أنّ مشروع المناطق الآمنة للنازحين السوريين، في حال تطبيقه، لا يشمل الحدود اللبنانية ـ السورية حتى الآن، إنما حدود سوريا مع تركيا والأردن فقط.

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