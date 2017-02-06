3 زيارات متوقعة لمسؤولين أميركيين إلى لبنان

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ “أصدقاء لبنان في واشنطن طلبوا من مسؤولين أميركيين في مجلسي الشيوخ والنواب، أن يزوروا لبنان للإطلاع على الوضع وحضّ المسؤولين على التحرّك في اتجاه عواصم القرار والأمم المتحدة”.

وأشارت المعلومات إلى أنّ “هناك 3 زيارات لمسؤولين أميركيين متوقعة قريباً جداً للبنان للإطلاع على الوضع ورفع تقارير إلى الإدارة الاميركية الجديدة، وخصوصاً غلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ذلك أنّ أصدقاء لبنان في الولايات المتحدة الأميركية يتخوّفون من أن تؤدي سياسة ترامب تجاه إيران إلى انعكاسات مباشرة على الصعيد اللبناني نظراً إلى دور حزب الله في لبنان.

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