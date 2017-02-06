لماذا عين “الاشتراكي” جنبلاط رئيسا له بالتزكية.. ؟!

كشفت مصدر قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”الأخبار” أن “الديمقراطية والانتخابات تقفان عند أعتاب الحزب، فيما رأس الهرم يُعين بالتزكية بسبب حالة الطوارئ التي نمرّ بها”، لافتا إلى انه “قبل أربع سنوات أعلنّا أنّ هذه القيادة ستكون لسنة، يُصار بعدها إلى التغيير. وفضّل التقدمي الاشتراكي إبقاء القديم على قدمه رضوخاً للظروف التي كانت أصعب من أن نُقدم على هذه الخطوة”.

وأكد على أن “القيادة يجب أن تبقى معقودة حُكماً للنائب وليد جنبلاط. وخلافاً للانتخابات الداخلية السابقة، لم نعد نريد أن نتوقع متى تنتهي حالة الطوارئ وتتبدل القيادة، لأن الظرف خارج إرادتنا. الأرجح أن تتوضح الصورة بعد الانتخابات النيابية”.

ونفى المصدر القيادي أي إملاءات جنبلاطية لاختيار أعضاء الحزب في المؤتمر الـ 47 للحزب، لافتا إلى أن “جنبلاط كان لديه توجيه أن تكون مشاركة المرأة مؤثرة، الاهتمام بعنصر الشباب، والحفاظ على المخضرمين”.

وأوضح أنه “حتى الآن المُرشح في الشوف، بدلاً من النائب وليد جنبلاط هو نجله تيمور جنبلاط، ولكن يبقى الأمر رهن التطورات والظروف. مسألة الترشح إلى النيابة تختلف قليلاً عن الوضع الداخلي، لأنه حتى لو لم يكن جنبلاط مرشحاً، يبقى دوره السياسي وقيادته قائمين. أما داخل الحزب، فهناك تنظيم وقيادة وتركيبة يجب أن نُحافظ عليها”.

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