هل أسقط المسلحون طائرة سورية في حلب؟

تداول نشطاء موالون للدولة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر سقوط طائرة تدريب حربية من طراز “لام 39” تابعة لسلاح الجو السوري فوق مدينة حلب.

وقال النشطاء إن الحادث وقع فجر اليوم السبت، موضحين أن الطائرة سقطت فوق حي قاضي عسكر، خلال محاولتها الاقتراب من مطار حلب الدولي، ما أسفر عن استشهاد الطيارين الاثنين بداخلهما وهما الرائد طارق معلا والرائد جعفر عبود.

ولم يذكر النشطاء الموالون للدولة السورية سبب سقوط الطائرة بينما تضاربت المعلومات في أسباب سقوطها لدى مواقع تابعة للمعارضة حيث قال بعضها إن الطائرة سقطت بسبب خلل فني أدى إلى تحطمها، فيما قالت مواقع أخرى بأن الطائرة أسقطت من قبل مسلحين في المنطقة بينما كانت تحاول الهبوط في مطار النيرب العسكري.

ولم تصدر عن الحكومة السورية أي تعليقات رسمية على الخبر في حين أكد مصدر عسكري في الجيش السوري لوكالة انترفاكس سقوط الطائرة واستشهاد طيارييها الاثنين دون أن يذكر أسمائهما.

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