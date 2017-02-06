حمدان يحذر من فتنة داخلية

أوضح عضو هيئة الرئاسة لحركة “أمل” خليل حمدان أن “اتفاق الطائف كان ولا زال صمام أمان وعامل أساسي في تعزيز السلم الأهلي وأي محاولة للإنقلاب عليه بمثابة استدعاء الفتنة الداخلية التي لن تكون لصالح أحد من اللبنانيين”.

وفي كلمة له في ذكرى أسبوع الرقيب أول في الجيش اللبناني عبد الناصر عياش في بلدة حاروف، نوه حمدان بدور الجيش اللبناني والقوى الأمنية “الذين يعملون على تحصين الوطن أمنياً في الداخل وعلى حدودنا الشرقية والجنوبية في مواجهة الارهاب الصهيوني والتكفيري على حد سواء وهذا الجيش بيقظته منع التكفيريين من تنفيذ مخططاتهم التي كانت ترمي لإغراق البلد ببحر من الدماء، ولذلك فإن التأكيد على دور الجيش والمقاومة ووحدة الشعب اللبناني وهذا لم يعد من الماضي كما يحاول البعض أن يصوره ذلك بل أن القاعدة الماسية لا يمكن تجاهلها بل ينبغي التأكيد عليها الجيش والشعب بوحدته والمقاومة بأدائها الرائع وهم جميعاً عامل أساسي في ترسيخ الوحدة الوطنية وبناء الدولة”.

وأكد أن “الإرهاب التكفيري لا زال على جدول اعماله العبث بأمن لبنان وهذا ليس احتمالاً انما نحن فيه وأحد لم يفكر بنا لتجاوز هذه الأزمة إلا الدول والقوى التي تعمل على مواجهة الارهاب، هناك دول تغدق وعوداً وتمد الإرهاب بالمال والسلاح كما يفعلون في سوريا عندما تدعي دول كبرى بمحاربة الإرهاب فيما يمدون هذا الإرهاب بطروحات كارثية كتحديد بؤر آمنة لهم للنيل من سوريا ودورها الريادي. وكذلك توجيه تهديدات تتوعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولإبقاء المنطقة على كف الإرهاب”.

وشدد حمدان على أنه “لسنا بحاجة إلى حشد المزيد من الأدلة لإثبات أن سوريا وإيران ولبنان والمقاومة مستهدفون للدور الذي يقومون به وذلك كل من يتنازل عن فلسطين والقضايا المقدسة خارج دائرة الاستهداف والعكس صحيح كل من يحمل عقيدة قتالية لمواجهة العدو الصهيوني وأطماعه تحت دائرة الاستهداف الصهيوني التكفيري ولكن الإرهاب التكفيري لن يكون قدر هذه الأمة بل أن المبادرة أصبحت بيد الجيش العربي السوري وكذلك كل وسائل التهديد والوعيد لن تغير شيء في خيارات المقاومة من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان”.

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