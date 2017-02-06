الجميل: قانون الدوحة يضرب صحة التمثيل

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بعد لقائه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان “إننا أكدنا رفضنا التام إلى أن تجرى الانتخابات على أساس قانون الستين”، معتبراً أن “قانون الدوحة يضرب صحة التمثيل، فنحن في بلد نصف مجتمعنا غير ممثل في المجلس ونستنظر أن تدخل هذه الانتخابات عنصر النساء الى المجلس النيابي، إضافة إلى أن قانون الستين يكرس منطق المحادل الانتخابية وضرب إمكانية الإصلاح والاستقلال لأن القانون لا يفتح المجال أمام الأحزاب الجديدة كي يدخلوا إلى المجلس النيابي”.

وأضاف الجميل “إننا نريد أن يقرر الشعب اللبناني مستقبله ويقرر من هم نوابه، كما نريده أن يستطيع إدخال قوة جديدة تدخل دماً جديدا إلى الحياة السياسية من خلال ديمقراطية حقيقية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

