اعتصام لأصحاب الفانات الخصوصية بعكار

نفذ أصحاب الفانات التي تحمل لوحات خصوصية اعتصاماً رمزياً لهم عند مفترق بلدة كوشا على طريق عام حلبا القبيات، ناشدوا خلاله رئيس الجمهورية العماد عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق الاهتمام بقضيتهم واعطاء التوجيهات للجهات المعنية بتسليمهم لوحات عمومية لتسوية أوضاعهم كي يتمكنوا من ممارسة اعمالهم بالشكل القانوني.

وأكدوا “أن اللوحات العمومية تباع بأسعار خيالية في السوق السوداء وهم غير قادرين على تحمل هذه الاعباء كما أنهم غير قادرين عن التوقف عن العمل لأن لا مصدر عيش آخر لهم”، أملين من وزير الداخلية “إعطاء توجيهاته لقوى الامن الداخلي لتسهيل حركتهم على الطرقات وعدم التضييق عليهم في تحصيل لقمة العيش”.

وقد حضر النائب السابق وجيه البعريني غلى حيث الاعتصام مبديا “تعاطفه مع قضيتهم” وواعداً بـ”نقل مطالبهم إلى الجهات المعنية”.

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