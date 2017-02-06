أحرار الشام ترد على تحرير الشام بـ “إنفوغرافيك”!

في خطوة غريبة كشفت ميليشيا أحرار الشام للمرة الأولى عن أعداد مقاتليها وأماكن تواجدها في سوريا.

وفي رسم إنفوغرافيك، نشرته الميليشيا أوضحت أنها تضم 50 لواءً و400 كتيبة، ينتشرون في عشرة محافظات سورية.

وبحسب الانفوغرافيك فإن الساحل السوري، ومحيط بلدة الفوعة في ريف إدلب الشمالي، ومحافظتي حماة وحمص هم أبرز مناطق انتشارها.

ووفق الإنفوغرافيك أعلنت الميليشيا عن انضمام عشرة فصائل إليها خلال كانون الثاني الفائت، أبرزها “جيش المجاهدين” و”تجمع فاستقم كما أمرت”، و”صقور الشام”، و”كتائب ثوار الشام”، معلنة أنها تضم أكثر من 25 ألف مسلح في صفوفها.

وتأتي هذه الخطوة بعدما ذكرت “هيئة تحرير الشام” حديثة التشكيل أنها القوة العسكرية الرئيسية في سوريا، وأن “جبهة النصرة” المنضوية فيها تستحوذ على ثلثي القوة العسكرية على الأرض.

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