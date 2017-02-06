الكرملين: نختلف مع ترامب لهذا السبب

أكد الكرملين أن موسكو لا تشاطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني ، ولا تتفق مع وصفه لإيران بـ”الدولة الإرهابية الأولى”.

وقال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، الاثنين 6 فبراير/شباط، في معرض تعليقه على تصريحات ترامب حول الطابع “الإرهابي” للدولة لإيرانية: “إننا لا نتفق مع طرح المسألة بهذا الشكل”.

وتابع قائلا: “ليس سرا بالنسبة لأحد أن مواقف موسكو وواشنطن تختلف جذريا حول دائرة واسعة من مسائل جدول الأعمال الدولي والإقليمي لكن لا يجوز ولا يمكن أن يشكل ذلك عائقا على طريق بناء الاتصالات الطبيعية والعلاقات البرغماتية ذات المنفعة المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة”.

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