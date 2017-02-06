الأردن تشارك في أستانا

أكدت مصادر دبلوماسية انضمام ممثلين عن الأردن لاجتماع المجموعة المعنية بالرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا، الذي بدأ صباح لاثنين 6 فبراير/شباط في أستانا.

وتجدر الإشارة إلى أنه أول اجتماع للمجموعة منذ التوصل إلى الاتفاق حول إنشائها خلال المفاوضات الخاصة بالتسوية السورية التي جرت في العاصمة الكازاخستانية يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني الماضي. وتضم المجموعة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر أن فعاليات الاجتماع انطلقت في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، دون حضور ممثلي الأردن، الذين انضموا للقاء لاحقا بعد انقطاع قصير لعمل من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة.

وحسب وكالة “إنترفاكس”، يترأس ستانيسلاف حاجيمحميدوف نائب رئيس دائرة العمليات التابعة للأركان العامة للقوات الروسية مجموعة الخبراء الروس.

ومن المخطط أن يناقش الاجتماع مسألة تنفيذ نظام الهدنة المعمول به وفق اتفاق 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإعداد إجراءات الرقابة على الهدنة ومنع وقوع انتهاكات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمعارضة في سوريا، وكذلك حل المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية.

ويركز اجتماع المجموعة على مسألة فصل المعارضة المعتدلة عن وحدات تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي.

وكانت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) قد اتفقت في مفاوضات أستانا في 23-24 يناير/كانون الثاني الماضي على إنشاء آلية ثلاثية للرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا. وكان متوقعا أن تناقش تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق على مستوى الخبراء في أستانا.

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