الجيش المصري يكبد داعش خسارة كبيرة

أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، عن مقتل أربعة عشر مسلحا خلال عملية مداهمة في شبه جزيرة سيناء، حيث ينشط منذ ثلاث سنوات تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية “نجحت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني في القضاء على 14 من العناصر التكفيرية الشديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع عناصر المداهمة”.

وأشار البيان إلى أن “القوات ألقت القبض على 10 من المطلوبين والمشتبه بهم والتحفظ على 4 عربات مختلفة الأنواع و6 دراجات نارية بدون تراخيص، وإبطال مفعول 10 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات التأمين على محاور التحرك المختلفة”.

وأضاف أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني “ستستمر في تنفيذ إجراءاتها المشددة لتأمين مناطق وسط سيناء وملاحقة العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عن هذه العناصر”.

هذا وتقوم عناصر مسلحة، بعضها يعلن انتمائه لـ”ولاية سيناء”، التي بايعت ما يسمى تنظيم “داعش” ويعلن آخرون انتماءهم لجماعات أخرى، بهجمات مسلحة في مناطق متفرقة من مصر، يقع أغلبها في شمال سيناء، تستهدف قوات الأمن المصرية، من الجيش والشرطة.

وارتفعت وتيرة الأعمال العنيفة بعد عزل الرئيس الأسبق، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، مساء الثالث من تموز/يوليو 2013، على خلفية ثورة شعبية طالبته بالرحيل عن السلطة.

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