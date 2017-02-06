وفد من مجلس الدوما الروسي يصل دمشق

وصل وفد برلماني روسي إلى سوريا، اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يلتقي مع رئيس البرلمان السوري والرئيس بشار الأسد.

قال رئيس لجنة تطوير المجتمع المدني في مجلس الدوما، سيرغي غافريلوف، للصحفيين: “ستكون من أكثر الزيارات مسؤولية. نعتبر أن الآن هو لحظة استثنائية بالنسبة لوفدنا مع بداية المصالحة التي تحققت في أستانا، والمفاوضات التي ستعقد في جنيف مقبلا. لقد حان الوقت لمهام جديدة لتاريخ سوريا ما بعد الحرب”.

ويضم الوفد منسق مجموعة الصداقة مع برلمان سوريا، دميتري سابلين، من حزب “روسيا الموحدة”، ورئيس لجنة تطوير المجتمع المدني في مجلس الدوما، سيرغي غافريلوف من الحزب الشيوعي، ونائب رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الدوما، ألكسندر يوشينكو من الحزب الشيوعي، إضافة إلى أطباء روس.

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