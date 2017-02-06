خلايا “داعش” النائمة تستهدف القوات العراقية

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم الاثنين، 6 شباط/فبراير 2017، بين القوات الأمنية العراقية وعدد من مسلحي تنظيم “داعش” في الجانب الأيسر من الموصل.

وقال مصدر إعلامي إن مسلحين يستقلون سيارات مدنية، أطلقوا النار على القوات الأمنية في الساحل الأيسر من الموصل، ويتوقع أن يكون المسلحون من الخلايا النائمة في تنظيم “داعش”.

وأضاف أن انسحاب القطعات العسكرية من بعض المناطق تسبب بوجود فراغ أمني، حيث يطلق عناصر الخلايا النائمة لـ”داعش” النار بين الحين والآخر، مشيراً إلى أن مسلحي التنظيم يتجولون في الساحل الأيسر بالسيارات المدنية.

وأشار إلى أن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى وقوع ضحايا مدنيين في حيي السماح والبكر اللذين شهدا إطلاق النار من قبل عناصر التنظيم.

وبعد نحو أسبوعين من استعادة السيطرة على كامل الجانب الشرقي من مدينة الموصل “405 كم شمال العاصمة بغداد”، تتأهب القوات العراقية، بدعم جوي من التحالف الدولي، لمحاولة استعادة الجانب الغربي الذي سيطر عليه التنظيم في يونيو/حزيران 2014.

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