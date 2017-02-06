بالفيديو: سوريا الديمقراطية تستعرض مدرعاتها الأمريكية

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء الماضي، أنها حصلت للمرة الأولى على مدرعات أمريكية، لافتة إلى أنها تلقت وعودا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزيد من الدعم، في إطار قتالها المستمر لـ”داعش”.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل عربية وكردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، معارك لطرد “داعش” من الرقة، معقل التنظيم الارهابي في سوريا.

وأكد المتحدث العسكري الأمريكي، الكولونيل جون دوريان، تسليم واشنطن للمرة الأولى مدرعات من نوع “إس يو في” إلى الفصائل العربية في قوات سوريا الديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن التسليم جرى استنادا إلى أذونات من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

https://www.youtube.com/watch?v=_3VkuEWwJVc