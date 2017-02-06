انجازات دفاعية جديدة لإيران، ماهي؟

وأفادت وكالة “تسنيم” أن وزارة الدفاع كشفت اليوم الاثنين عن خمسة منجزات تسليحية جديدة هي: صاروخ فجر 5 الموجه، صواريخ منظومة ميثاق 3 المحمولة على الكتف، نظام اطلاق القنابل اليدوية بعيار 40 ملم وعتاد متطور، سلاح مصاف الفردي بعيار 45×5.56 بالإضافة الى مسدس جديد محلي الصنع وخطوط إنتاج هذه الأسلحة.

وقال وزير الدفاع حسين دهقان: إن الأسلحة التي أعلن عن إفتتاح خطوط إنتاجها، ستساهم في رفع القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في مجال القتال الفردي والدفاع الجوي، وزيادة القدرة العملانية.

وبيّن العميد دهقان أن جميع مراحل تصميم وصناعة وإنتاج هذه الأسلحة جرت في منظمة التصنيع التابعة لوزارة الدفاع.

وأشار العميد دهقان إلى النمو الذي شهدته الصناعات العسكرية في وزارة الدفاع خلال السنوات الـثلاثة الأخيرة، ووصل إلى 69 بالمئة، قائلا: خلال هذه المدة الزمنية تم تصميم وتصنيع وإنجاز أكثر من 115 نوع من الأنظمة والمنجزات الدفاعية الجديدة.

وأضاف دهقان أنه مع تحديد أولويات مشاريع البحث والتطوير، والتركيز على تطوير التكنولوجيا والمتطلبات المستقبلية خلال السنوات الأخيرة، فقد تم إنجاز 216 مشروعاً في التطور التكنولوجي، وتطوير الصناعات الحديثة وتطوير النبى التحتية.

وعزى وزير الدفاع الإيراني العميد حسن دهقان الإنجازات الدفاعية المهمة في مجال إنتاج مجمل متطلبات القوات المسلحة التسليحية إلى البركات القيمة للثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني.

وقال دهقان إن وزارة الدفاع وفي ظل القرارات والتوجيهات الحكيمة لسماحة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووجود الحظر الشامل للأعداء في المجال الدفاعي، وبنهج إقتصادي مقاوم، تعد داعماً قويا للقوات المسلحة وقدرة دفاعية مقتدرة لشعب ايران الإسلامية.