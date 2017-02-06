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انتهاء اجتماع أستانا بشأن سوريا والأمم المتحدة تصفه بالناجح
6 فبراير, 2017
- 12:50 مساءً
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6 فبراير, 2017
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