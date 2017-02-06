كازينو لبنان يدعي على LBC

وجهت شركة كازينو لبنان بشخص رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام حميد كريدي كتابا إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC في أدما، أشارت فيه إلى أن “الشركة ورئيس مجلس إدارتها يتعرضان منذ أيام وما زالا لحملة تشهير كاذبة تقوم بها مؤسستكم ضمن نشرة الأخبار المسائية، هدفها إلحاق الأذى بالمرفق السياحي الأهم في لبنان، الذي يعيل ما ينيف على ألف ومائتي موظف مرتاحين إلى وضعهم المميز”، مؤكدة “أن التشهير بالافتراء في حق رئيس مجلس الإدارة عبر نشر أخبار كاذبة يؤثر على الشركة ومداخيلها ويلحق بها الأضرار الفادحة”.

وأعلنت الشركة أنها “قررت الإدعاء عليكم أمام القضاء المختص بتهم التشهير والافتراء والأخبار الكاذبة والذم والقدح وتحميلكم كل النتائج ولا سيما أن جميع هذه الأقاويل المضللة قد دحضها القضاء اللبناني بموجب قرارات مبرمة صادرة خلال سنتي 2011 و2016، طالبين منكم التوقف فورا عن هذه الحملة الكاذبة تحت طائلة المسؤولية ونشر هذا التكذيب عملا بحق الرد في نشرة أخباركم الرئيسية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

