مقتل 14 مسلحاً بعملية للجيش المصري في سيناء

6 فبراير, 2017 - 3:55 مساءً المصدر: روسيا اليوم
مقتل 14 مسلحاً بعملية للجيش المصري في سيناء

الجيش المصري يعلن، الاثنين 6 فبراير/شباط، عن مقتل 14 مسلحا خلال مداهمة في شبه جزيرة سيناء، حيث ينشط منذ ثلاثة أعوام تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش” الارهابي.

وفي بيان صدر عن القوات المسلحة المصرية قالت فيه إن قواتها تمكنت من تصفية 14 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار أثناء عملية المداهمة.

وأكد الناطق العسكري باسم القوات المصرية، العقيد تامر الرفاعي، أن قوات الجيش المصري ألقت القبض على 10 من المطلوبين والمشتبه بهم، وصادرت 4 عربات مختلفة الأنواع و6 دراجات نارية بدون تراخيص، وأبطلت مفعول 10 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات التأمين على محاور التحرك المختلفة.

وأضاف الرفاعي أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني ستستمر في تنفيذ إجراءاتها المشددة لتأمين مناطق وسط سيناء وملاحقة العناصر المسلحة وقطع طرق الإمداد عنها.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجيش، أنه تم العثور على 6 مخازن خاصة بالعناصر الإرهابية، عثر بداخلها على 4 أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، مشيراً إلى أنه تم تدميرها بالكامل.

ونشر الناطق الرسمي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” بيانا مطولا مرفقا بالصور، وصف خلاله تفاصيل العملية العسكرية بشمال سيناء.

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وأظهرت الصور حجم الأسلحة والذخيرة والمتفجرات التي تمتلكها الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى المخابئ الأرضية التي تتحصن فيها العناصر التكفيرية.

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هذا وتقوم عناصر مسلحة، بعضها أعلن انتماءه لـ”ولاية سيناء”، التي بايعت تنظيم “داعش”، بهجمات مسلحة في مناطق متفرقة من مصر، يقع أغلبها في شمال سيناء، تستهدف قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة.

المصدر: روسيا اليوم
6 فبراير, 2017

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