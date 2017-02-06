هكذا حرر الجيش السوري قريتي البيضة الشرقية والغربية

يواصل الجيش العربي السوري توسيع نطاق سيطرته على محور البيارات في إطار عملياته العسكرية المتواصلة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف حمص الشرقي.

مصدر ميداني للحدث نيوز أفاد بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة ومن خلال عملية خاطفة تمكن من استعادة السيطرة على قريتي البيضة الشرقية والغربية شرق المحطة الرابعة لنقل النفط على اتجاه بيارات تدمر.

مؤكدا قيام وحدات من الجيش السوري بإستهداف أرتال آليات لتنظيم “داعش” على اتجاه حقل المهر للنفط بريف تدمر الشمالي الغربي.

هذا وكانت وحدات الجيش قد سيطرت الخميس الماضي على قرية الحطانية وبئر المرهطان ومفرق جحار الاستراتيجى شرق المحطة الرابعة على طريق حمص-تدمر كما سيطرت منذ بدء عمليتها العسكرية فى ريف حمص الشرقى مطلع الشهر الماضى على منطقة واسعة جنوب مطار التيفور بعمق 15كم وجبهة 25كم ملحقة خسائر كبيرة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

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