العدو الاسرائيلي يجدد قصفه لقطاع غزة

قامت طائرات مقاتلات للعدو الاسرائيلي الاثنين 6 فبراير/شباط، سلسلة غارات على شمال قطاع غزة أسفر عن إصابة صياد.

وقالت وكالة “معا” إن القوات الإسرائيلة قصفت موقعا للمقاومة وأرضا مفتوحة غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة الصياد محمد محمد موسى سعدالله.

وأضافت الوكالة الفلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منطقة الواحة على شاطئ بحر بيت لاهيا.

كما أغار الطيران الحربي ثلاث مرات على موقع الإدارة المدنية سابقا دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت الوكالة ذاتها.

وسبق ذلك قصف المدفعية الإسرائيلية لموقع للمقاومة شرق بلدة بيت لاهيا.

وكانت مصادر “إسرائيلية” أعلنت سقوط صاروخ على الأقل انطلق من قطاع غزة وانفجر في منطقة مفتوحة في المنطقة الإقليمية “ساحل عسقلان” دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية بأن قوات الأمن أحبطت محاولة عنصرين تابعين لحركة “حماس”، من قرية بني نعيم قضاء الخليل، ارتكاب سلسلة من الاعتداءات ومن بينها استهداف محطة القطارات في بلدة بنيامينا والكنيس الكبير في مدينة زيخرون يعقوب.

وأضافت الإذاعة العبرية أن العنصرين خططا لاختطاف رائيلي قرب العفولة لغرض المساومة، مشيرة إلى أن إسرائيليا من قرية عرعرة في المثلث علم بمخططاتهما ووفر لهما المبيت خلافا للقانون.

وبينت “عربيل” أن العنصرين كانا على اتصال مع قادة في حركة “حماس” بقطاع غزة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقدمت النيابة العامة اليوم لوائح اتهام بحق المعتقلين وهما الشقيقان حسن ومحمد زيدات في الثالثة والخامسة والعشرين من عمرهما. كما تم تقديم لائحة اتهام ضد المدعو ممدوح يونس في الرابعة والعشرين من العمر من سكان قرية عرعرة في المثلث.

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