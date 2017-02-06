الرئيس الأسد : هناك سياسيون غربيون يعملون من أجل النجاح في الانتخابات وليس من أجل مصلحة بلدانهم وشعوبهم،

6 فبراير, 2017 - 3:52 مساءً
6 فبراير, 2017
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